Um aumento de 11% desde o início de 2022 levou a moeda norte-americana a níveis nunca atingidos nos últimos 20 anos, desde a crise da bolha PontoCom de 2001-2002. O ex-secretário do Tesouro dos EUAdisse em entrevista à Bloomberg que as finanças dos EUA, em alguns aspectos, são ainda mais fortes em comparação com as europeias. No entanto, em sua opinião, a política de cortes de impostos e sonegação de impostos sobre a renda do setor de computadores gera, pelo menos, grande insegurança nos consumidores.