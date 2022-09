Exportações turcas para a Rússia quase dobram – dados — CMIO

O valor e o volume de mercadorias aumentaram drasticamente em relação aos níveis de 2021, mostram dados comerciais

O volume de exportações turcas para a Rússia continuou a crescer, ultrapassando US$ 738 milhões somente em agosto, informou a TASS na quinta-feira, citando dados da Assembleia de Exportadores da Turquia.

“Isso é 87,2% a mais do que no mesmo mês do ano passado” a associação comercial disse à mídia, acrescentando que “Em agosto, a Turquia estabeleceu um recorde absoluto de exportações para a Rússia.”

As exportações vêm crescendo rapidamente desde que Ancara permitiu que as empresas preenchessem a lacuna deixada pelo êxodo de empresas ocidentais da Rússia.

No mês passado, a Turquia e a Rússia assinaram um roteiro para a cooperação econômica que prevê elevar o faturamento do comércio bilateral para US$ 100 bilhões por ano. As duas nações também concordaram em introduzir o rublo russo como moeda para o comércio bilateral, inclusive para o fornecimento de gás natural russo.

Em uma reunião com o líder turco Recep Tayyip Erdogan em agosto, o presidente russo Vladimir Putin observou que os volumes de comércio entre Moscou e Ancara estavam se expandindo, subindo quase 60% no ano passado e dobrando nos primeiros cinco meses de 2022.

