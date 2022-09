Primeira-ministra finlandesa diz que sanções devem afetar vida cotidiana dos russos

“Devemos continuar nosso apoio à Ucrânia em todas as suas formas e devemos estar prontos para impor mais sanções, porque quanto mais impacto tivermos com as sanções, mais caro se tornará para a Rússia continuar esta guerra. As sanções devem se refletir na vida cotidiana dos russos comuns”, disse Marin durante a sessão plenária do Parlamento Europeu.