Putin e Raisi para discutir a situação em torno do JCPOA em uma reunião em Samarcanda

MOSCOU, 13 de setembro – RIA Novosti. O presidente russo, Vladimir Putin, discutirá a situação em torno do JCPOA com o presidente iraniano Ibrahim Raisi em uma reunião em Samarcanda, disse o assessor presidencial russo para assuntos internacionais, Yuri Ushakov.

Espera-se que Putin também discuta o assentamento sírio e a situação no Afeganistão com o presidente do Irã.

“Durante as conversas entre Putin e Raisi, além de questões bilaterais, também é esperada uma troca de pontos de vista sobre questões internacionais e regionais atuais, incluindo o assentamento sírio, a situação no Afeganistão e questões de garantia de segurança no sul do Cáucaso”, acrescentou. dizem os materiais para a reunião.