Receitas de energia russas devem subir — CMIO

Lucros adicionais devem chegar a US$ 6,67 bilhões em setembro, diz Ministério das Finanças

A Rússia espera receber um aumento nas receitas das exportações de energia este mês, de acordo com seu Ministério das Finanças. Espera-se que setembro traga US$ 6,67 bilhões extras para os cofres estaduais, somando-se aos ganhos adicionais de US$ 1,4 bilhão de agosto.

“Assim, o valor total dos fundos a serem recebidos como receitas adicionais de petróleo e gás chegará a US$ 8,07 bilhões”, disse o ministério em um comunicado divulgado na semana passada.

De acordo com o comunicado, o Ministério das Finanças não pretende comprar moeda estrangeira ou ouro com os fundos extras recebidos através da venda de energia.

Em agosto, analistas ocidentais previram que as receitas de exportação de energia da Rússia aumentariam 38% ano a ano, totalizando US$ 337,5 bilhões em 2022. De acordo com suas perspectivas, as receitas de exportação de energia diminuirão para US$ 255,8 bilhões no próximo ano, mas ainda serão superiores o valor de 2021 de US$ 244,2 bilhões.

A crescente demanda de algumas das principais economias do mundo, incluindo Índia e China, impulsionou as exportações de energia da Rússia para os volumes vistos antes do conflito na Ucrânia e subsequentes sanções ocidentais. Moscou foi forçada a redirecionar o fornecimento para a Ásia e o Oriente Médio, onde os países se recusaram a tomar partido no conflito entre a Rússia e o Ocidente.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia arrecada mais receita de petróleo do que nunca – WSJ

Os preços globais da energia dispararam devido à guerra de sanções entre a Rússia e os países ocidentais, aumentando ainda mais as receitas de Moscou.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT