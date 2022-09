Líder sérvio explica por que cancelou evento LGBT — CMIO

A parada internacional EuroPride, marcada para ser realizada em Belgrado este ano, não está acontecendo, reiterou o presidente sérvio Aleksandar Vucic, citando preocupações de segurança como razões para a decisão.

A situação de segurança em relação à marcha de ativistas LGBTQ na capital permaneceu “difícil,” Vucic disse no sábado.

“É possível que haja uma grande agitação… queremos evitar isso”, explicou o presidente.

Vucic já havia prometido no final de agosto que o desfile seria cancelado, depois que milhares foram às ruas da capital para protestar contra ele.

Ele disse que não era seguro realizar o evento devido a ameaças de extremistas de direita e ao medo de violência.

A Sérvia foi selecionada para sediar o EuroPride 2022, programado para acontecer entre 12 e 17 de setembro. O festival pan-europeu LGBTQ, realizado anualmente em várias cidades do continente, inclui mais de uma centena de eventos, incluindo uma parada do orgulho.













autoridades sérvias “não vai inventar nenhuma bobagem” para proibir a marcha LGBTQ, o presidente insistiu no sábado, refutando alguns relatórios alegando que a epidemia de varíola poderia ter sido usada como desculpa para o cancelamento.

A decisão sobre o desfile será tomada pelo Ministério do Interior do país 96 horas antes do início planejado “de acordo com a Constituição e as leis”, ele disse.

Um dos organizadores do EuroPride 2022, Goran Miletic, insistiu na quinta-feira que nenhuma das atividades do festival, incluindo a marcha, ainda foi oficialmente proibida.

“Não consideramos uma opção cancelar ou adiar o Desfile. Vai acontecer de acordo com um plano, porque o EuroPride não pode ser imaginado sem um desfile”, disse. Miletic disse, convidando a todos para participar da marcha de 17 de setembro e “caminhar juntos por amor”.

A comissária de direitos humanos do Conselho da Europa, Dunja Mijatovic, disse no início desta semana que Bruxelas está trabalhando com as autoridades em Belgrado “garantir que a liberdade de reunião e a liberdade de expressão sejam garantidas a todos, sem discriminação” durante o festival.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Protestos em massa contra ‘EuroPride’ na Sérvia

A Sérvia, que busca a adesão à UE, prometeu proteger os direitos LGBTQ como parte de sua integração ao bloco.