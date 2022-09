Inflação dinamarquesa se aproxima de alta de 40 anos — CMIO

A inflação na Dinamarca atingiu seu nível mais alto em quase quatro décadas, à medida que os preços dos alimentos e da energia continuam subindo em meio a uma crise energética cada vez mais profunda em toda a União Europeia.

No mês passado, o índice de preços ao consumidor da Dinamarca registrou um aumento anual de 8,9%, o ritmo mais rápido desde o início de 1983, segundo dados revelados na segunda-feira pela Statistics Denmark, com sede em Copenhague. Esse número é superior aos 8,7% registrados em julho.

Os preços atuais devem aumentar os gastos anuais em bens de consumo para uma família dinamarquesa média em mais 40.000 coroas (US$ 5.400) em comparação com 2021, de acordo com Mathias Dollerup Sproegel, economista sênior do Sydbank, conforme citado pela Bloomberg.

“A inflação é o calcanhar de Aquiles tanto na economia dinamarquesa quanto na europeia”, disse Sproegel.

O núcleo da taxa de inflação, excluindo os efeitos das preocupações com energia, cresceu para 6% em agosto, de 5,5% no mês anterior.













No final de agosto, as autoridades do país cortaram a previsão de crescimento econômico para o ano corrente e para o próximo, devido à inflação galopante que continua corroendo o poder de compra e corroendo o mercado de trabalho.

De acordo com as últimas perspectivas divulgadas pelo Ministério das Finanças da Dinamarca, o PIB crescerá apenas 2,8% em 2022, abaixo da previsão de maio de 3,4%. No próximo ano, a economia deve crescer 0,8%, abaixo da projeção de 1,9%.

Enquanto isso, a taxa de inflação deve subir 7,3% em média este ano e depois desacelerar para 3,3% em 2023.

“A inflação está causando uma situação frágil e podemos ver facilmente um aumento ainda maior”, Jeppe Juul Borre, economista-chefe do Arbejdernes Landsbank, disse à agência de notícias. “Isso é assustador em um momento incerto, quando também estamos indo para um clima mais frio.”

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT