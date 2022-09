Economia russa no caminho do crescimento – Putin — CMIO

A ‘blitzkrieg’ econômica do Ocidente fracassou, segundo o presidente russo

A economia russa está atualmente se estabilizando e se voltando para um caminho de crescimento, disse o presidente Vladimir Putin nesta segunda-feira em uma reunião econômica, citando a dinâmica mensal dos principais indicadores macro.

Segundo Putin, o país conseguiu combater a pressão inflacionária e impediu que a economia entrasse em uma grave recessão econômica.

“A Rússia está lidando com confiança com a pressão externa e a agressão financeira e tecnológica de alguns países. As táticas da blitzkrieg econômica, o ataque violento com o qual eles estavam contando, não funcionaram”. disse ele, acrescentando que a contração da economia do país desacelerou para 4,3%, enquanto a atividade econômica está crescendo.

Putin destacou que a taxa de inflação caiu para 14,1% após atingir seu pico em abril, acrescentando que é esperado um novo declínio para cerca de 12% até o final do ano. Ele acrescentou que o desemprego no país está em uma baixa histórica de 3,9% em maio-julho, enquanto a contração no setor industrial em julho totalizou 0,5%.

Segundo Putin, o processo de desdolarização da economia russa é inevitável.













O processo de desdolarização da economia russa começou em 2014, quando as nações ocidentais introduziram as sanções iniciais contra Moscou pela reunificação da Rússia com a Crimeia, que anteriormente fazia parte da Ucrânia. As últimas penalidades impostas este ano aceleraram o processo depois que mais de US$ 300 bilhões em reservas cambiais russas e outros ativos foram congelados pelos EUA e seus aliados.

“Os países ocidentais minaram os fundamentos do sistema econômico global. Há uma perda de confiança no dólar, no euro e na libra esterlina como moedas para realizar transações, manter ativos e reservas”. O presidente Putin declarou na semana passada no sétimo Fórum Econômico Oriental anual em Vladivostok.

Ele também observou que essa tendência leva a Rússia e muitas outras nações a mudar para outras moedas, principalmente o yuan chinês.

“Passo a passo, estamos nos afastando do uso dessas moedas não confiáveis ​​e comprometidas. E, a propósito, até os aliados dos EUA estão gradualmente reduzindo suas economias e pagamentos em dólares, de acordo com as estatísticas … ” disse Putin.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT