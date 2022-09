País da UE dobra importações de gás russo — CMIO

As compras do combustível azul pela Espanha aumentaram significativamente este ano, mostram dados

O volume de gás russo comprado pela Espanha em agosto subiu 102,2% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados na segunda-feira pela empresa espanhola de energia Enagas.

O relatório destacou que Madri comprou 4.505 gigawatts-hora (GWh) de gás de Moscou em comparação com 2.228 GWh em agosto de 2021. Enquanto isso, as importações da Argélia, tradicionalmente um grande fornecedor de gás para o país, caíram 34,8%.

Os dados também mostraram que as importações dos Estados Unidos representaram 26,5% dos suprimentos. A Rússia ficou em quinto lugar entre os principais fornecedores do país (11,8%), depois dos EUA, Argélia, Nigéria e França.

No total, nos primeiros oito meses de 2022, a Espanha comprou 32.770 GWh de gás da Rússia, 22,88% a mais que no mesmo período do ano anterior.

Os países da UE têm aumentado as compras de gás ultimamente para estocar para a temporada de inverno. Na sexta-feira, os estados membros não conseguiram chegar a um consenso sobre a fixação de um teto de preço para o gás russo, que visava acalmar os preços de energia disparados em toda a região.

