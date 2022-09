O Kremlin convocou Yerevan e Baku para observar o cessar-fogo

Na noite de 13 de setembro, as hostilidades eclodiram na fronteira armênio-azerbaijana, as partes se acusam de iniciar um agravamento. Yerevan afirmou que os militares do Azerbaijão bombardearam o território da Armênia usando artilharia e drones. As áreas na fronteira – Gegharkunik, Vayots Dzor, regiões de Syunik (conecta a Armênia com o Irã) foram bombardeadas. Esses territórios não têm nada a ver com Karabakh. Baku afirmou que os militares armênios dispararam contra as posições das tropas do Azerbaijão na fronteira, houve um confronto. O Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão acusou a Armênia de pretender interromper o processo de paz. Ambos os lados relataram baixas entre seus militares.