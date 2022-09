A UE ficou sem energia – Orban — CMIO

O primeiro-ministro húngaro diz que seu país não sofrerá escassez de combustível, apesar da atual crise energética

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, culpou burocratas e ambientalistas pelo déficit de energia da União Europeia, dizendo que seu próprio país está protegido da crise.

“Se queremos ir ao fundo dos problemas, acabamos sempre no mesmo lugar: a questão da energia. E a situação é que a Europa ficou sem energia”, Orban escreveu em um post no Facebook no sábado.

O primeiro-ministro culpou a situação “verdes fundamentalistas e os burocratas” jogando “jogos geopolíticos”, argumentando que o bloco está se recusando a usar “diferentes fontes de energia” por “razões políticas,” aumentando o custo de vida e prejudicando suas indústrias.

“Existem poucos continentes em uma situação tão difícil como a nossa, mas apenas nosso continente está tornando sua própria vida muito mais difícil”. Orban disse, prometendo fazer tudo “necessária pela pátria”.

Não teremos escassez de energia. Isso não é uma previsão, é uma constatação de fato. Haverá gás na Hungria e eletricidade suficiente.













No final de agosto, a Hungria fechou um acordo com a gigante russa de energia Gazprom para fornecimento adicional de gás natural, bombeado via Sérvia. A Hungria é um dos poucos estados membros da UE a cumprir a exigência de pagamento em rublos de Moscou para entregas de gás.

No entanto, Budapeste também está se movendo para reduzir o consumo de energia. No início desta semana, o governo introduziu um limite de temperatura de 18 graus Celsius em todas as instituições públicas do país. As autoridades também instituíram uma redução obrigatória do consumo de gás para instituições estatais, exceto hospitais e instalações de habitação social.

A Hungria criticou repetidamente as sanções da UE contra a Rússia introduzidas pelo conflito na Ucrânia. Budapeste argumenta que as restrições não produziram o resultado pretendido, ao mesmo tempo em que interrompem o fornecimento de gás natural ao bloco e elevam os preços da energia a níveis sem precedentes.