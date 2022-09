MRE da Rússia: EUA pretendem continuar suas atividades biomilitares perto da fronteira russa

Comentando as conclusões da reunião dos países-membros da Convenção sobre as Armas Químicas e Biológicas (BWC) em relação às atividades biomilitares dos EUA e da Ucrânia no território ucraniano, diplomata disse que a Rússia esperava receber todas as explicações, bem como estimular Washington e Kiev a tomar medidas abrangentes para remediar a situação.