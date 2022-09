Autoridades alemãs alertam para risco de recessão no próximo ano

BERLIM, 13 de setembro – RIA Novosti. Se os preços alemães continuarem a subir sem impedimentos, existe o risco de uma recessão no próximo ano, disse o ministro da Economia, Robert Habeck.

“Se os aumentos de preços e a inflação continuarem sem obstáculos, como vimos, existe o risco de uma recessão no próximo ano”, disse Habeck como parte do Dia do Empregador alemão. Sua performance foi transmitida ao vivo pelo canal Welt TV.