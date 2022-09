Egito permitirá pagamentos em rublos – gigante das viagens – CMIO

O rublo russo pode ser incluído em uma lista de moedas aceitas para pagamentos no Egito, informou a RIA Novosti na segunda-feira, citando o serviço de imprensa da operadora de turismo Tez Tour.

“Segundo informações do Banco Central do Egito, disponíveis para a Tez Tour, a partir do final de setembro de 2022, o rublo russo será incluído na lista de moedas utilizadas no país”, disse o operador turístico.

“Esse período cai no início da alta temporada por lá, portanto, oferecer oportunidades para empresas de viagens e hotéis que aceitam rublos para pagamento em conjunto com outros fatores, sem dúvida, terá um impacto positivo no fluxo turístico.”

A Tez Tour observou que o Egito é o destino de viagem mais popular entre os russos para a temporada outono-inverno. Sua participação no total de reservas é de cerca de 46%.

As estatísticas mostram que o número de turistas russos que visitam o Egito aumentou para um milhão durante o último trimestre de 2021, após o retorno de voos russos para resorts egípcios no Mar Vermelho.

