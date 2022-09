Alto diplomata húngaro diz que é necessário evitar conflito direto entre OTAN e Rússia

“Queremos que haja paz, mas até agora a situação militar não é assim, estamos vendo piorar, e o mais importante agora é conseguir evitar uma escalada do conflito […] talvez um dos objetivos mais importantes seja que a OTAN e a Rússia possam evitar um conflito direto. É necessário garantir nossa segurança, às vezes até mesmo nas proximidades da Força Aérea Russa, para que essa certa corda não se rompa”, disse Szijjarto durante seu discurso na a base aérea lituana de Siauliai.

O principal diplomata húngaro também destacou a importância do desenvolvimento do Exército Nacional e enfatizou que sem o Exército e a Aviação húngaros a OTAN não seria tão forte .

Em abril, a Rússia enviou uma nota aos Estados-membros da OTAN condenando sua assistência militar à Ucrânia em meio a uma operação militar especial em andamento. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou que quaisquer carregamentos de armas no território ucraniano seriam “alvos legítimos” para as forças russas. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou repetidamente que a aliança não planeja um confronto direto com a Rússia, mas continuaria fornecendo armas para a Ucrânia.