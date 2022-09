Espanha treinará tropas da Ucrânia – mídia — CMIO

As forças armadas da Espanha começarão em breve a treinar tropas de combate ucranianas, confirmaram fontes militares ao El Mundo na sexta-feira.

O jornal revelou que o pessoal está se preparando para instruir seus colegas de Kiev no uso de tanques de batalha, sistemas de mísseis, medicina militar e trabalho de desminagem.

A notícia de sexta-feira vem na sequência de uma reunião entre o embaixador ucraniano Sergey Pohoreltsev e a ministra da Defesa espanhola Margarita Robles, na qual o primeiro solicitou especificamente treinamento de desminagem. O diplomata manifestou anteriormente insatisfação com a qualidade e quantidade da assistência prestada por Madrid.

Os ucranianos serão treinados nas mesmas armas que mais tarde usarão em combate real, ao mesmo tempo em que farão uso dos simuladores e recursos de transporte do Exército Espanhol, disseram as fontes. O treinamento acontecerá principalmente nas instalações militares de Saragoça, onde cerca de 600 soldados ucranianos feridos já estão sendo tratados por médicos espanhóis. Os militares planejam construir a rede de colaboração e tradução que já cresceu entre os dois grupos, adicionando mais intérpretes de língua espanhola da Ucrânia em um esforço para garantir que o treinamento seja tranquilo.













Enquanto isso, um carregamento de armas espanholas prometidas a Kiev no mês passado começou a chegar, incluindo 20 veículos blindados M113, uma bateria antiaérea Aspide e várias toneladas de projéteis de artilharia e material de abrigo. Madrid espera que a entrega alivie um ponto de atrito entre as duas nações, já que a Espanha havia prometido anteriormente alguns itens que não foram entregues.

O Tratado da União Europeia proíbe missões militares dentro da UE, mas, assim como as restrições ao fornecimento de armas a países envolvidos em combate, a regra foi modificada à luz da necessidade percebida de suprir o esforço de guerra ucraniano. Os aliados da Otan Alemanha, França, Dinamarca e Reino Unido participaram do treinamento de soldados ucranianos desde que a Rússia enviou tropas ao país em fevereiro.

O ministro da Defesa, Pedro Sanchez, anunciou um aumento na ajuda militar à Ucrânia no mês passado, prometendo fornecer mísseis de defesa aérea, veículos blindados, munição, conselheiros militares e roupas quentes. Isso, disse ele, cumpriu os compromissos de Madri com o direito do povo ucraniano de se defender.

O embaixador ucraniano Pohoreltsev pareceu discordar, dizendo à mídia espanhola: “Não posso dizer que estamos satisfeitos, nem que estamos recebendo tudo o que a Espanha pode fornecer.”