A Alemanha, pelo contrário, causou “enormes danos” ao continente, insiste o primeiro-ministro polaco

A Polónia tornou-se o “locomotiva do desenvolvimento” para toda a Europa e a sua “importância” está em constante crescimento, declarou o primeiro-ministro do país, Mateusz Morawiecki. Ao contrário de Varsóvia, Berlim tem sido muito instável em sua posição sobre a Ucrânia, enquanto sua política energética está em “ruínas” ao todo, ele disse ao Der Spiegel em uma entrevista na sexta-feira.

“A importância da Polônia está crescendo. Ajudamos a aplicar as sanções contra a Rússia, estabelecemos uma política conjunta da Europa Central e Oriental com a Romênia e a Bulgária no Grupo de Visegrad. Como de longe o maior país, destacamos os problemas da região”, disse. afirmou Morawiecki.

O primeiro-ministro insistiu que o país se tornou “uma locomotiva do desenvolvimento” para todo o continente, enquanto sua experiência passada com o comunismo provou ser muito importante também.

Representamos a diversidade na Europa, e a diversidade é um valor em si. Talvez nosso papel não seja do agrado de todos.

Ao mesmo tempo, Morawiecki atacou Bruxelas, sugerindo que a Polônia “Estado de Direito” problemas com a UE foram politicamente carregados. Bruxelas e Varsóvia há muito estão em desacordo e as controversas reformas judiciárias da Polônia, que supostamente violam o princípio da independência dos tribunais.













O primeiro-ministro apontou o dedo à Espanha, alegando que “o órgão eleitoral judicial e os juízes são nomeados quase da mesma forma que em nosso país” mas essa situação “não parece incomodar ninguém.”

“Não quero dizer que se trata apenas de enfraquecer a Polônia Os equívocos sobre nosso país e o radicalismo de alguns membros do Parlamento Europeu, incluindo alguns poloneses, também desempenham um papel”, disse. disse ele, acrescentando que “conseguimos manter a unidade na Europa quando se trata de implementar sanções contra a Rússia”.

Ele também não perdeu a oportunidade de criticar a Alemanha, alegando que Berlim mostrou uma posição muito fraca em meio ao conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia, enquanto suas políticas energéticas presumivelmente equivocadas agora são deixadas de lado. “ruínas.”

As políticas da Alemanha causaram enormes danos à Europa.

“Está ficando claro que a política energética alemã está em ruínas. A eliminação progressiva do carvão e da energia nuclear foi prematura, e nem precisamos falar sobre a construção de [gas pipelines] Nord Stream 1 e 2 e a dependência associada da Rússia”, Morawiecki afirmou.