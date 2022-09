160 presos em operação de tráfico humano nos EUA — CMIO

Um funcionário da Disney, um policial, um guarda prisional e dois professores estavam entre os detidos

O Gabinete do Xerife do Condado de Polk e outras autoridades do estado norte-americano da Flórida prenderam 160 pessoas em uma operação de tráfico de seres humanos de uma semana chamada Fall Haul 2, anunciou o xerife do condado Grady Judd na sexta-feira em uma entrevista coletiva.

Os acusados ​​incluíam um funcionário da Disney, vários professores, um vice-chefe de polícia, um agente penitenciário e 26 homens casados. Cerca de 86 estavam vendendo sexo enquanto 65 tentavam comprá-lo e, entre eles, tinham antecedentes criminais contendo um total de 419 crimes e 619 contravenções. Apenas 16 deles eram realmente do Condado de Polk, com a maioria vindo de outras partes da Flórida, e 15 eram de fora do estado.

O vice-chefe de polícia Jason DiPrima de Cartersville, Geórgia e talvez a captura mais proeminente do Fall Haul, foi preso na quinta-feira passada depois de responder a um anúncio online de um detetive disfarçado. Saindo de uma oficina de treinamento de polígrafo em um cruzador disfarçado da Agência de Repressão às Drogas, DiPrima entregou US $ 180 e um pacote de White Claw Hard Seltzer para a prostituta falsa antes que os policiais colocassem as algemas. Ele havia renunciado ao cargo quando Judd compartilhou os detalhes de sua queda com os repórteres.

Cameron Burke, um técnico de informática recém-demitido de uma escola secundária de Orange County, acabou sendo libertado sob fiança depois de ter sido acusado de fazer sexo com um estudante de 15 anos na escola, um detalhe que ele compartilhou com a polícia enquanto eles prendeu-o novamente. O professor de matemática Carlos Gonzalez tentou se esquivar de ser pego com duas prostitutas alegando que ele havia planejado dar dinheiro a elas e pular o sexo, enquanto o professor de ginástica John Layton alegou que ele tinha que estar no treino de pista de manhã e, portanto, não podia passar muito tempo sendo preso por tentar pagar um policial disfarçado por um ato sexual.

Guillermo Perez, o funcionário da Disney, trabalhava como mensageiro no parque e foi preso depois de pagar US$ 80 a um detetive disfarçado por sexo. O oficial da Lake Correctional Institution, Keith Nieves, também foi preso depois de tentar fazer sexo com um policial disfarçado.

O Gabinete do Xerife revelou que encontrou duas vítimas de tráfico de seres humanos durante a investigação, além de cinco vítimas em potencial, sugerindo que havia mais entre a multidão que estava relutante em se apresentar. Uma pessoa presa por prostituição na Flórida pode ter sua prisão anulada se for vítima de tráfico humano.