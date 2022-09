Maior exportador de arroz do mundo restringe embarques — CMIO

A Índia proibiu o envio de arroz quebrado para o exterior e impôs uma taxa de 20% sobre outras variedades, relata a Reuters

A Índia proibiu a exportação de arroz quebrado e impôs uma taxa de 20% sobre os embarques de outras variedades, informou a Reuters. O país do sul da Ásia citou preocupações com a segurança alimentar ao fazer a mudança, anunciada na quinta-feira, já que as chuvas de monção abaixo da média reduziram o plantio. A Índia exporta arroz para mais de 150 países.

O governo teria excluído o arroz parboilizado e basmati do imposto de exportação, que entrará em vigor em 9 de setembro. consumo.

O imposto afetará o arroz branco e integral, que representa mais de 60% das exportações da Índia, de acordo com o presidente da All-India Rice Exporters Association, BV Krishna Rao. “Com esta obrigação, os embarques de arroz indianos se tornarão pouco competitivos no mercado mundial. Os compradores mudarão para a Tailândia e o Vietnã ”, Rao disse à mídia.

A Índia responde por mais de 40% dos embarques globais de arroz e compete com Tailândia, Vietnã, Paquistão e Mianmar no mercado mundial. Especialistas alertam que as exportações do país vão cair pelo menos 25% nos próximos meses por causa do imposto.

De acordo com um revendedor de Mumbai em uma empresa de comércio global, a Índia tem sido o fornecedor mais barato de arroz por uma margem enorme, o que protegeu até certo ponto países africanos como Nigéria, Benin e Camarões da alta dos preços do trigo e do milho. . “Exceto o arroz, os preços de todas as culturas alimentares estavam subindo. Arroz está se juntando ao rali agora”, ele disse.

O revendedor também observou que a proibição de remessas de arroz quebrado poderia afetar gravemente as compras da China para fins de ração.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT