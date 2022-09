Plano de energia da Alemanha pode custar mais do que economizar – mídia – CMIO

Adicionar temporizadores e aquecedores a placas de publicidade pode ser mais caro do que manter as luzes acesas, alerta um grupo de publicidade

A diretiva recém-aprovada da Alemanha para desligar a publicidade externa à noite para economizar energia pode acabar custando mais do que deixar a iluminação ligada, informou o jornal Die Welt no sábado, citando a Associação Alemã de Publicidade Fora de Casa (FAW).

Sob as novas regras, estabelecidas pelo ministro da Economia, Robert Habeck, outdoors iluminados e sinais de neon em toda a Alemanha devem ser desligados à noite e durante a maior parte do dia (entre 22h e 16h) a partir de 1º de setembro.

No entanto, o diretor-gerente da FAW, Kai-Marcus Thäsler, disse ao Die Welt que a medida será difícil de implementar.

“De longe, a maior parte dos sistemas afetados são sinais publicitários que até agora foram equipados com uma função crepuscular automática. Este controle crepuscular deve agora ser substituído por um eletricista com um temporizador em cada sinal individual,” ele disse.

Thäsler explicou que sua organização carece de fundos, materiais e trabalhadores qualificados para realizar rapidamente o trabalho, e que a iluminação nos sistemas de publicidade externa é uma fonte de calor que evita que os painéis de exibição embacem e congelem.













“Para evitar danos permanentes, sistemas de aquecimento teriam que ser instalados em vez de iluminação, mas seus requisitos de energia seriam muitas vezes maiores,”, afirmou.

Além disso, o grande número de outdoors iluminados – cerca de 92.500 – tornará o processo de conversão para os novos padrões demorado e pode não ser concluído antes que a proibição expire em fevereiro de 2023.

O chefe da associação de publicidade também observou potencial impacto nos lucros, já que os outdoors são “uma das mídias mais eficientes em termos de energia.”

“Cada euro de publicidade que seria deslocado de [outdoor advertising] a outros meios de comunicação como resultado do regulamento seria contrário aos objetivos do regulamento,” Thäsler advertiu, observando que “já está claro que os custos para a conversão técnica descrita dos meios publicitários, tanto em termos de consumo de energia como de investimentos necessários, excederão em muito as economias que podem ser alcançadas.”

Segundo o Ministério da Economia, a portaria deve cortar cerca de 2% do consumo de energia. No entanto, o chefe da FAW disse que o número real não pode ser calculado, pois o consumo de energia por placas de publicidade é um segredo comercial.

