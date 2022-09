Irã procura impulsionar o comércio com a Rússia — CMIO

Os esforços de Teerã para aumentar as exportações para a Rússia devem ajudar o volume de negócios entre os dois países a aumentar em cerca de 60% até o final do ano, disse Bahman Abdollahi, chefe da Câmara de Cooperativas do Irã, à agência de notícias RBK na quinta-feira.

“Hoje, os produtos são fornecidos à Rússia por meio de terceiros, que nem sempre cooperam como deveriam. A melhor maneira de fornecer produtos iranianos é por via marítima, mas temos que resolver a questão da falta de navios,”, ele foi citado como dizendo.

As exportações da Rússia para o Irã em 2021 totalizaram US$ 3,07 bilhões, enquanto as importações do país totalizaram US$ 972 milhões, segundo o Serviço Federal de Alfândega da Rússia. Segundo Abdollahi, o Irã pretende mudar esse equilíbrio aumentando suas exportações para a Rússia.

O funcionário falou com a agência de notícias na abertura da exposição do Irã no centro Crocus Expo de Moscou. A exposição apresentou produtos de mais de 40 empresas iranianas, incluindo fabricantes de equipamentos de construção, utensílios domésticos, além de representantes das indústrias metalúrgica e química.













Outro funcionário presente na exposição, o chefe da Organização Iraniana de Promoção do Comércio, Alireza Peyman-Pak, disse à agência de notícias que Teerã já havia identificado as áreas prioritárias para o fornecimento de produtos iranianos à Rússia. Estes incluem materiais de construção, medicamentos e equipamentos médicos, produtos petroquímicos, roupas e calçados, bem como componentes de veículos e equipamentos de energia.

“Dados os estreitos laços e relações que foram estabelecidos entre o Irã e a Rússia, e as estradas que se abriram diante de nós, temos a oportunidade de construir efetivamente o comércio entre os países”, afirmou Peyman-Pak.

A cooperação entre a Rússia e o Irã começou a se expandir rapidamente em meio a sanções ocidentais relacionadas à Ucrânia contra Moscou. Desde o início do ano, os dois países chegaram a uma série de acordos, inclusive para fornecimento de troca de turbinas iranianas, peças de reposição e equipamentos de aeronaves, e também para a construção conjunta de gasodutos e desenvolvimento de campos, bem como para vistos -viagens gratuitas para grupos de turistas da Rússia.

