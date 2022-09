Os preços da energia na Finlândia disparam – operador de rede — CMIO

Os preços da eletricidade na Finlândia atingiram recordes, de acordo com a empresa de rede elétrica do país, Fingrid.

“O preço da eletricidade de ajuste é atualmente excepcionalmente alto em aproximadamente € 5.000 por megawatt-hora,” Fingrid disse em um comunicado na quinta-feira, observando que pediu aos fornecedores mais energia de curto prazo.

A operadora também disse que foi forçada a iniciar duas usinas de backup, Huutokoski e Forssa, no início da quinta-feira, para “para equilibrar o sistema elétrico” e evitar apagões. Mais tarde, eles foram desligados quando “a situação foi controlada.”

No entanto, a ameaça de apagões pode retornar devido à manutenção na nova usina nuclear finlandesa Olkiluoto 3 (OL3), juntamente com um déficit na produção de energia eólica, disse Fingrid à Reuters.

A operadora da rede está depositando grandes esperanças no novo reator, anunciando no início deste ano que tem capacidade para compensar a Finlândia pela perda de fontes de energia russas. No entanto, alertou em junho que o fornecimento durante a temporada de aquecimento pode ser prejudicado se o OL3 falhar nas expectativas.

A Rússia parou de fornecer energia para a Finlândia em maio, depois que a concessionária russa Inter RAO não recebeu pagamentos pela eletricidade vendida através da bolsa pan-europeia Nord Pool.

