EUA ameaçam punir compradores de petróleo russo — CMIO

Washington publicou orientações sobre um teto de preço proposto, mas seu nível permanece desconhecido

As empresas norte-americanas poderão comprar petróleo russo marítimo se aderirem a um teto de preço acordado por países aliados, disse o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA em orientação preliminar publicada na sexta-feira.

De acordo com o documento, os EUA vão proibir “serviços relacionados ao transporte marítimo de… petróleo russo marítimo” a partir de 5 de dezembro, e serviços relacionados a produtos petrolíferos a partir de 5 de fevereiro de 2023.

A proibição não se aplicará à compra de combustível russo abaixo de um limite de preço que será estabelecido pelo “coligação de países, incluindo o G7 e a UE.” Se a regra for seguida, serviços como seguro e reabastecimento podem ser prestados aos navios.

Importadores ou refinadores que desejam comprar petróleo russo abaixo do preço máximo terão que fornecer aos prestadores de serviços de transporte documentos que comprovem a conformidade.













Os compradores que pagarem mais do que o limite ou fornecerem informações falsas conscientemente enfrentarão investigações legais e possíveis multas.

O documento não dá nenhuma indicação do nível máximo de preços, mas diz que orientações adicionais serão emitidas após consultas com os outros países envolvidos.

O Grupo dos Sete países (EUA, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão) concordou em impor um limite de preço do petróleo russo no início de setembro. O objetivo declarado é reduzir a capacidade da Rússia de financiar a ação militar na Ucrânia, ao mesmo tempo em que alivia a situação no mercado global de petróleo.

O vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak chamou recentemente o preço máximo de “absurdo total” e alertou que a Rússia poderia parar de fornecer petróleo aos países que apoiam o esquema.

