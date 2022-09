China envia sinal ao Ocidente e mostra apoio à Rússia, diz mídia

O encontro entre osdurante a reunião do Conselho de Chefes de Estado da Organização para Cooperação de Xangai enviará um sinal ao Ocidente sobre o apoio de Pequim a Moscou, ressaltou a mídia alemã.

Comércio entre Rússia e China atingirá recorde de US$ 200 bilhões até 2023

De acordo com o jornal, a recente visita da presidente da Câmara norte-americana a Taiwan agravou as relações entre Pequim e Washington, influenciando favoravelmente o fortalecimento da aliança entre a China e a Rússia com relação ao Ocidente.