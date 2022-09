Alemanha ‘preparada’ para fechamento de gás russo – Scholz – CMIO

O chanceler diz que Berlim tomou muitas precauções para lidar com a crise energética

A Alemanha pode lidar com a atual crise de energia e está pronta para lidar com um possível desligamento russo do gás natural, disse o chanceler Olaf Scholz no sábado.

“Vivemos tempos sérios… Mas estamos preparados. Preparado, por exemplo, para a Rússia cortar em grande parte o fornecimento de gás por causa da guerra contra a Ucrânia”, disse Scholz em um discurso em vídeo.

“Instalamos terminais na costa norte da Alemanha para importar gás natural liquefeito. Temos economizado gás. Estamos mais uma vez usando as capacidades de produção de usinas a carvão. No início do próximo ano, teremos a oportunidade de usar as usinas nucleares remanescentes do sul da Alemanha, se for necessário… Montamos um pacote de ajuda abrangente para apoiar aqueles que não podem lidar facilmente com esses desafios financeiramente”, disse o chanceler.

A crise do gás da UE se intensificou desde a semana passada, quando a Rússia interrompeu os fluxos de gás para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream 1 “indefinidamente.” Os suprimentos russos continuam via Ucrânia, mas em uma fração do nível pré-conflito.

Na Alemanha, a escassez de combustível levantou preocupações de uma potencial onda de falências entre os fornecedores de energia. No início desta semana, o CEO da importadora de gás alemã Uniper, Klaus-Dieter Maubach, alertou que o país pode ter que introduzir racionamento de gás durante o inverno. Segundo estimativas do Goldman Sachs, o racionamento de energia poderia significar que o país perderia 65% de sua indústria.

De acordo com dados oficiais, as instalações nacionais de armazenamento de gás da Alemanha estão atualmente 85% cheias. No entanto, Klaus Mueller, presidente do regulador de energia da Alemanha, alertou no mês passado que mesmo 95% de armazenamento é suficiente apenas para dois meses de uso médio.

