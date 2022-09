Gregos economizando em comida para pagar energia – pesquisa — CMIO

Sete em cada dez gregos estão sendo forçados a comprar menos alimentos devido ao aumento dos custos de energia

Um número crescente de gregos está cortando alimentos para pagar seus impostos e contas de energia, mostrou uma pesquisa da Confederação Geral dos Trabalhadores Gregos e do Instituto do Trabalho.

Quando perguntados se os preços crescentes os forçaram a gastar menos em alimentos básicos, 20% dos entrevistados responderam “muito menos” e 51% responderam “menos”, enquanto um quarto relatou “pequena” mudança em seus hábitos de consumo e apenas 4% disseram que a situação não mudou para eles.

A maioria observou que a mudança nos hábitos de consumo veio da necessidade de pagar mais pela energia. Quase metade dos entrevistados (47%) disse esperar um “inverno difícil” à medida que os preços da energia continuam a subir, enquanto um em cada cinco disse que pode não conseguir pagar as contas de energia nos próximos meses “de forma alguma.”

“A economia e a sociedade gregas, após anos de austeridade, enfrentam uma nova onda de aumentos de preços e revalorização de bens básicos, e os rendimentos estagnados ameaçam o poder de compra de muitas famílias e grupos sociais”, concluem os autores da pesquisa.













Eles sugerem que a crise do custo de vida no país só poderia ser resolvida por meio da intervenção do governo, por exemplo, aumentando o salário mínimo, reduzindo impostos sobre energia e alimentos e impondo um imposto sobre os lucros excedentes das empresas de energia.

O governo grego já está subsidiando as contas de energia para seus moradores, tendo iniciado a prática no ano passado. No mês passado, prometeu gastar quase € 2 bilhões (US$ 1,98 bilhão) subsidiando as crescentes contas de energia em setembro, cobrindo até 100% do aumento para as famílias mais pobres.

No entanto, analistas dizem que os subsídios podem não ser suficientes, com a inflação permanecendo perto de seu nível mais alto em quase três décadas – 11,4% – no mês passado, enquanto os preços do gás natural subiram 261,3% em relação ao ano anterior e os custos de eletricidade subiram 38,5%. , de acordo com dados da Autoridade Estatística Helénica (ELSTAT).

