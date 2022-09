Recessão alemã ‘inevitável’ – Deutsche Bank – CMIO

O aumento dos custos de energia está prejudicando a maior economia da UE, de acordo com o CEO Christian Sewing

O motor do desenvolvimento econômico europeu, a Alemanha, está em contração, alertou o CEO do Deutsche Bank, Christian Sewing, nesta semana, conforme citado pela CNBC.

Segundo o meio de comunicação, Sewing disse em um discurso no Handelsblatt Banking Summit em Frankfurt que a guerra na Ucrânia “destruiu uma série de certezas” em que o sistema econômico global se baseou nas últimas décadas.

Ele citou as cadeias globais de valor e de fornecimento interrompidas, juntamente com um gargalo no mercado de trabalho e a escassez de gás e eletricidade, levando a custos crescentes, como as principais razões pelas quais a inflação da zona do euro está em níveis recordes.

“Como resultado, não seremos mais capazes de evitar uma recessão na Alemanha. No entanto, acreditamos que nossa economia é resiliente o suficiente para lidar bem com essa recessão – desde que os bancos centrais ajam de forma rápida e decisiva agora”, disse. Costura teria afirmado.

O chefe do Deutsche destacou que, por enquanto, muitos na Alemanha ainda têm economias de pandemia para fazer face aos custos de energia disparados, enquanto a maioria das empresas permanece “suficientemente financiado”.

“Mas quanto mais a inflação permanece alta, maior a tensão e maior o potencial de conflito social”, disse. ele avisou.

Costura também pediu aos líderes alemães que acelerem a dissociação do país da China. Ele indicou que a China responde por cerca de 8% das exportações alemãs e 12% das importações, enquanto mais de um décimo das vendas das empresas listadas no índice de ações alemão DAX vão para a China.

“Reduzir essa dependência exigirá uma mudança não menos fundamental do que a dissociação da energia russa”. disse o chefe do executivo.

