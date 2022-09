UE diminui reservas de gás em setembro, alguns Estados-membros iniciaram a retirada

Até agora, a UE acumulou 90 bilhões de metros cúbicos de gás no total. As instalações subterrâneas de armazenamento de gás estão a 83,27% de sua capacidade, com um aumento médio diário de 0,28 ponto percentual. O bloco europeu atingiu sua meta de taxa de ocupação de 80% no final de agosto.

Bélgica, Dinamarca e Polônia extraíram mais gás de suas instalações de armazenamento do que bombearam. Durante alguns dias, desde o início do mês de setembro,de suas instalações de armazenamento do que bombearam.

A temporada de aquecimento na Europa deve começar em meados de outubro, embora no ano passado tenha sido adiada para novembro. Enquanto isso, as instalações de armazenamento de gás representam de 25 a 30% de todo o gás consumido na Europa no inverno (no Hemisfério Norte), disse a Comissão Europeia ainda durante o verão.

Ao mesmo tempo, as entregas de gás da Rússia permanecem bastante limitadas, uma vez que o Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1), o principal gasoduto que fornece gás natural russo à Europa, ainda está fora de operação devido a falhas técnicas, enquanto a Ucrânia continua a rejeitar o trânsito de gás através do ponto de entrada de Sokhranovka. Sudzha continua sendo a única estação de bombeamento de gás russo para a Europa via Ucrânia.

