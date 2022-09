Die Welt: crise europeia segue o cenário do declínio do Império Romano

“A desvalorização do dinheiro começou no século II depois de Cristo, quase imediatamente após a pandemia. Antes disso, a moeda romana, o denário, teve um preço muito estável por séculos”, explicou o autor.

“Como a peste afetou exatamente o desenvolvimento dos preços no Império é tão difícil de determinar quanto o número de vítimas. Segundo os dados obtidos, nos centros urbanos do Império um em cada dez habitantes morreu, e o exército exterminou parcialmente um terço nos seus campos. Não há dúvida de que a ordem monetária e econômica já não era a mesma após a peste antonina. Talvez por que os políticos tenham tentado cada vez mais regular os preços”, disse.

Além disso, o controle estatal do mercado levou a um agravamento da crise ainda maior. Por exemplo, em relação aos grãos foram estabelecidos preços máximos, que eram abaixo dos preços de mercado, e isso levou a uma redução na oferta e à interrupção do comércio entre as cidades e as províncias.