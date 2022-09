No Japão revelou a essência da política hipócrita do Ocidente

MOSCOU, 12 de setembro – RIA Novosti. Os países em desenvolvimento estão com problemas por causa da agenda “verde” do Ocidente, que hipocritamente “correu” para comprar recursos fósseis em uma crise, de acordo com um artigo no Sankei Shimbun de Taishi Sugiyama, pesquisador-chefe do Canon Institute for Global Studies tanque de pensar.