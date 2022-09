Britânicos pedem para não trazer ursinhos de pelúcia em memória de Elizabeth II

Como informa a imprensa local, muitos britânicos, juntamente com flores, começaram a trazer ursinhos de pelúcia Paddington para as residências reais. Isso se deve ao fato de que por ocasião do Jubileu de Platina do reinado de Elizabeth II, em junho, foi exibido um vídeo em que a rainha toma chá com esse filhote de urso, o herói do livro do escritor Michael Bond.