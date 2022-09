Premiê grego chama efeitos colaterais das sanções contra a Rússia de 'preço da independência'

Em declaração a jornalistas, Mitsotakis afirmou que as sanções à Rússia foram impostas mesmo sabendo dos efeitos colaterais para a população dos países europeus.

“No momento em que impusemos essas sanções extremamente amplas à Rússia — as sanções mais sérias de todos os tempos — sabíamos que expusemos nossa sociedade a um processo muito difícil. Mas alertamos que esse foi o preço que pagamos por fazer essa escolha”, disse.

Mitsotakis, que foi questionado em uma coletiva de imprensa em Thessaloniki sobre os limites do quanto a União Europeia (UE) estava preparada para sacrificar em seu impasse energético com a Rússia, disse que a UE sabia que Moscou poderia usar o fornecimento de gás como forma de retaliação, mas que o bloco está pronto para acabar com sua dependência das importações de energia russa.