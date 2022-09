Varejistas europeus podem aprender a economizar energia com África do Sul, diz mídia





De acordo com a Bloomberg, o CEO da Shoprite Holdings Ltd., a maior rede de mercado da África, está aconselhando os varejistas europeus a se prepararem para aumentar o investimento para planejar com antecedência e gerenciar a interrupção do fornecimento de energia.

Todas as 2.700 lojas da Shoprite na África do Sul têm geradores movidos a diesel, mesmo que isso tenha aumentado os custos de combustível do varejista em 37% no ano passado. Algumas de suas tomadas são autossuficientes a partir de energia solar, embora isso nem sempre seja uma opção, pois nem todos os edifícios são construídos de forma a suportar o peso extra dos painéis coletores.

“Nunca pensei que eles teriam que experimentar o que para nós se tornou a vida cotidiana”, disse o CEO da Shoprite, Pieter Engelbrecht, em entrevista à Bloomberg. “Temos eletricidade e água de reserva, porque essa é a próxima coisa que virá”.

Há anos se beneficiando de contas de energia comparativamente baixas, os varejistas europeus estão enfrentando agora aumentos dramáticos de preços no setor, resultado da crise de abastecimento no combate à pandemia de COVID-19, às políticas europeias e o efeito das sanções ocidentais contra Moscou por sua operação militar especial na Ucrânia, que resultaram na interrupção do fornecimento de gás para a maioria dos países integrantes da União Europeia (UE). Diante da situação, algumas empresas podem estar diante da falência. A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, anunciou um pacote abrangente para as famílias na última quinta-feira (8) como parte das medidas para combater a crise.

A Associated British Foods, proprietária da rede Primark, alertou esta semana que seu lucro vai cair no próximo ano, à medida que enfrenta custos de energia voláteis e altos, como nunca havia encontrado antes. Os custos de energia das lojas significam cerca de £ 10 milhões (aproximadamente R$ 60 milhões) por ano, embora este ano o aumento tenha sido de £ 100 milhões (cerca de R$ 600 milhões), afirmou o site de notícias.

No entanto, as medidas de economia de energia que deveriam ser parte da solução do problema, não são baratas. No mês passado, o CEO do Carrefour SA, Alexandre Bompard, disse que a rede francesa de supermercados vai reduzir seu uso de energia em 20% até 2024, exigindo um investimento de € 320 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão).

“Desde que seja previsível, é administrável”, disse Engelbrecht. “Se você tem 240 pães no forno e a eletricidade acaba, você desperdiça toda essa comida”.





