Conselho da UE adota suspensão total da facilitação de vistos com a Rússia — CMIO

O bloco como um todo não chegou a anunciar uma proibição total de vistos em meio ao conflito na Ucrânia

O Conselho Europeu anunciou a suspensão total do acordo de facilitação de vistos entre a UE e a Rússia, que simplificou os procedimentos de pedido de visto para os cidadãos russos.

Em um comunicado em seu site na sexta-feira, o conselho observou que a decisão resultará em um aumento nas taxas de solicitação de visto de € 35 para € 80, introduzirá a necessidade de apresentar provas documentais adicionais para todos os solicitantes, aumentará o tempo de processamento de vistos e muito mais. regras restritivas para a emissão de vistos de entradas múltiplas.

“A decisão de hoje é uma consequência direta das ações da Rússia e mais uma prova de nosso compromisso inabalável com a Ucrânia e seu povo”, disse. O ministro do Interior tcheco, Vit Rakusan, disse em um comunicado anexado ao anúncio. A decisão do conselho entrará em vigor na segunda-feira da próxima semana.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia descreve resposta às restrições de vistos da UE

A medida ocorre depois que a Comissão da UE no início desta semana apoiou uma proposta apresentada pelos ministros das Relações Exteriores da UE para cancelar o acordo de vistos com a Rússia, citando a campanha militar em andamento de Moscou na Ucrânia. Vários estados da UE também tentaram aprovar uma proibição completa de vistos para todos os turistas russos, mas a proposta não obteve apoio unânime no bloco.

Os estados bálticos e a Polônia, no entanto, anunciaram que não emitiriam mais vistos para cidadãos russos ou permitiriam que os titulares russos de Schengen entrem em seus países.

Moscou não introduzirá restrições de vistos de retaliação a cidadãos estrangeiros, de acordo com o presidente Vladimir Putin, que explicou durante o Fórum Econômico do Leste na quarta-feira que um olho por olho seria contra os interesses da Rússia.