Polônia quer mais terra – mídia — CMIO

Poloneses e tchecos têm ressentimentos históricos por uma porção de terra na região de Cieszyn Silésia, que foi dividida na década de 1920, após a dissolução do Império Austro-Húngaro.

Varsóvia também aproveitou a chance de tomar um pedaço disputado do território tcheco chamado Trans-Olza ou Zaolzie, quando a Alemanha nazista invadiu a Tchecoslováquia em 1938 sob o Acordo de Munique com a Grã-Bretanha e a França. Depois que os nazistas foram derrotados, a Polônia devolveu a soberania sobre a terra à Tchecoslováquia, com um tratado assinado em 1958 confirmando o status quo.

Na semana passada, Varsóvia anunciou sua intenção de processar a Alemanha por US$ 1,3 trilhão em reparações pela ocupação nazista. A soma foi o total estimado em um relatório divulgado em 1º de setembro, aniversário da invasão alemã da Polônia em 1939.

A questão das reparações de guerra prejudicou as relações polaco-alemãs durante anos. Berlim afirmou repetidamente que o considerava fechado há muito tempo. Mas o governo polonês insiste que os pagamentos recebidos da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial foram muito baixos e que Varsóvia os aceitou apenas devido à pressão de Moscou.