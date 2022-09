A rainha Elizabeth II foi o último vestígio da grandeza da Grã-Bretanha — CMIO

Com a morte do monarca, todas as falhas do Reino Unido moderno e seus líderes são colocadas em relevo.

A rainha Elizabeth era mais do que apenas a rainha da Inglaterra e a chefe de estado do meu próprio país de nascimento, o Canadá. Ela foi uma verdadeira estadista que encarnou qualidades que estão desaparecendo rapidamente do cenário mundial, principalmente no Ocidente.

Não é uma surpresa que 55% dos canadenses apoiaram o monarca britânico como chefe de Estado do Canadá, de acordo com uma pesquisa do Instituto Angus Reid publicada no ano passado. Mas, na época, esse número também deveria cair para apenas 34% após a morte da rainha Elizabeth. Em outras palavras, não é a instituição que os canadenses apreciam, mas sim a própria rainha. Vale a pena perguntar por que isso acontece.

O papel da monarquia britânica na vida dos canadenses é puramente simbólico, já que o primeiro-ministro, como chefe de governo, efetivamente dirige o país politicamente. Mas há vantagens em ter um chefe de Estado apolítico, principalmente quando comparado à alternativa: um presidente com poderes executivos que pode impor medidas politicamente partidárias com pouca ou nenhuma concertação. Há um argumento a ser feito de que o sistema presidencial realmente apenas replica a monarquia, substituindo o monarca por um presidente investido do mesmo tipo de poderes. Aqui na França, não é incomum ouvir reclamações sobre a falta de verdadeiros estadistas, como Charles De Gaulle, ou seu contemporâneo britânico Winston Churchill. O mesmo pode ser dito dos presidentes dos EUA, que passam mais tempo atendendo aos interesses políticos partidários de seus próprios clãs do que defendendo e promovendo os interesses do país e de seus cidadãos como um todo.













A rainha Elizabeth II foi um dos últimos líderes remanescentes do Ocidente que colocou o dever e a honra a serviço de seu país e de TODOS os seus cidadãos acima de qualquer outra coisa. Ela silenciosamente dedicou toda a sua vida a isso. Seu serviço durante a Segunda Guerra Mundial como motorista e mecânico com o posto de Segundo Subalterno, e suas aulas particulares em história constitucional pelo vice-reitor do Eton College, estavam todas na tradição real de seus antecessores. A rainha Elizabeth I, por exemplo, aprendeu seis idiomas até a fluência, juntamente com matemática, história lógica, teologia, retórica, literatura e filosofia, e mais tarde provou ser um dos estrategistas militares mais proficientes na liderança da derrota da Armada Espanhola pela Inglaterra. . Elizabeth II corre o risco de ser o ponto final no caminho da grandeza britânica forjado pela realeza que veio antes dela.

Elizabeth II tinha o mesmo senso de dever silencioso e foco, e não sucumbiu à pressão para se envolver nas questões políticas partidárias mais quentes do dia. Ela sabia qual era sua pista e não se desviou dela. Seu compromisso com causas de caridade e falta de interesse em autopromoção ou arrogância contrastava fortemente com algumas das exibições de mais “moderno” figuras políticas e reais.

Google ‘Queen’ e ‘selfie’ e é muito mais provável que você encontre fotos das paradas do orgulho. A dignidade silenciosa da rainha é marcadamente diferente do comportamento de novas figuras públicas do Reino Unido, como a recém-nomeada primeira-ministra Liz Truss e Meghan Markle.













Truss já mostrou que está mais preocupada com a demagogia e a sinalização de virtude sobre a causa mais recente – seja a Ucrânia ou a cor da pele e o gênero daqueles que servem em seu gabinete – do que em explicar racionalmente por que suas posições são melhores para o britânico médio. Truss gosta de se imaginar como a segunda vinda de Margaret Thatcher, mas a primeira-ministra Thatcher era uma estadista.

E Markle, se alguma coisa, é a anti-Elizabeth, que não consegue evitar alavancar seu casamento com a família real para aumentar seu próprio perfil com o objetivo de garantir acordos de produção multimilionários para conteúdo de estilo de vida sem graça.

A rainha passou a vida servindo outras pessoas, enquanto hoje em dia tem-se a impressão de que os líderes ocidentais estão mais interessados ​​em servir suas próprias carreiras e bolsos em primeiro lugar, e que o serviço público é apenas mais um meio de obter mais exposição a esse fim.













Um tema persistente nos últimos anos do reinado de Elizabeth foi sua percepção de que a monarquia precisava se modernizar. Mas ela não fez isso ensinando seus súditos sobre como a família real estava acordando e que eles deveriam também – em contraste com a abordagem pregadora de seu filho, agora rei Carlos III, particularmente em questões como as mudanças climáticas. Em vez disso, Elizabeth liderou puramente pelo exemplo. Quando Markle se juntou à família, apenas para exigir se mudar para a Califórnia junto com seu marido, o príncipe Harry, e abandonar seus deveres reais, houve uma forte pressão da mídia na época sobre a rainha para retirar seus títulos reais. Mas não houve reação instintiva por parte da rainha – do tipo que as hordas de mídia social de hoje exigem. Em vez disso, Elizabeth lidou com a situação como a diplomata altamente qualificada que ela era. Ela permitiu que Harry e Meghan mantivessem seus títulos e lhes deu uma saída com a condição de que renunciassem a seus direitos reais e ganhassem sua própria vida. Ela teria considerado que tal precedente pode um dia ajudar a criar um caminho para outros membros da realeza menores que queriam seguir carreira. Ela magistralmente desarmou o drama, olhando além do momento emocionalmente carregado e da pressão para interesses de longo prazo – uma habilidade que muitos líderes ocidentais agora carecem.

O mundo precisa desesperadamente de mais rainhas Elizabeth e menos Meghan Markles e Liz Trusses. A morte de Sua Majestade e uma retrospectiva de sua vida e reinado servem apenas para ressaltar o quanto a liderança ocidental está faltando agora.