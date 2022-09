Secessionistas de Taiwan, buscando a ajuda de Washington, também não terão sucesso, disse um alto funcionário chinês

Washington não poderá “conter” China usando a tensão em torno de Taiwan como alavanca sobre Pequim, disse Li Zhanshu. O presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da China fez as declarações em Moscou na sexta-feira durante uma reunião com Valentina Matvienko, a presidente da câmara alta do parlamento russo, o Conselho da Federação.

“De fato, a questão de Taiwan diz respeito à soberania e integridade territorial da China. Agora Taiwan está buscando a independência com a ajuda dos EUA. Os EUA procuram conter a China através de Taiwan. Isso não vai funcionar”, afirmou o funcionário.

Li também fez referência ao recente ponto de conflito na relação EUA-China sobre a visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan – que é vista como parte integrante do país por Pequim – no início de agosto. A liderança dos EUA “traiçoeiramente indulgente” Pelosi com ela “viagem provocativa”, acrescentou o funcionário.













“Este grupo tem se intrometido nos assuntos internos da China e ameaçou nossa soberania”. Li estressado. Ao mesmo tempo, ele estendeu a gratidão de Pequim a Matvienko, ao presidente russo Vladimir Putin e outros “Amigos russos” sobre o forte apoio de Moscou e sua “posição inabalável” sobre a política “Uma China”.

Taiwan é autogovernada desde 1949, quando os nacionalistas chineses fugiram do continente depois de perder a guerra civil para os comunistas. Os secessionistas estabeleceram sua própria administração lá. Embora reconheça oficialmente a soberania de Pequim sobre a ilha e o princípio ‘Uma China’, Washington manteve laços estreitos – ainda que não oficiais – com as nações insulares, com altos funcionários visitando repetidamente Taiwan.

Pequim, no entanto, considera todas essas ações como uma interferência em seus assuntos domésticos, bem como um endosso ao secessionismo. A China alertou repetidamente que qualquer tentativa de declarar formalmente a independência da ilha resultará em uma guerra.