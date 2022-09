Ex-assessor de Trump rotula FBI de ‘gestapo ‘jackbooted’ — CMIO

Steve Bannon afirma que buscas, visando 35 indivíduos, aconteceram no mesmo dia em que ele foi acusado de fraude

Um ex-assessor próximo do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, acusou o FBI de realizar ataques contra dezenas de seus apoiadores nesta semana.

Steve Bannon, ele próprio acusado de fraude, comparou a organização à notória polícia secreta de Adolf Hitler.

Falando no conservador Charlie Kirk Show na sexta-feira, Bannon disse: “houve 35 batidas do FBI ontem” alvejando “membros seniores do MAGA, partidários republicanos de Donald Trump.” Ele disse que não havia necessidade real das buscas, pois “essas pessoas têm advogados,” acrescentando que o “Gestapo de bota” intencionalmente fez um “grande exibição disso.”

O establishment de Washington, de acordo com o ex-assessor de Trump, está determinado a silenciar qualquer voz dissidente e está recorrendo a “lawfare, terrorismo financeiro, lei – você sabe, tudo legalmente – e francamente, até assassinatos.”

A proeminente figura conservadora concluiu que “tudo isso é intimidação,” com o governo Biden sabendo que “eles estão perdendo.”

Ele prometeu não ceder, dizendo: “Eles que se fodam. Eu cuspo bem no olho deles, não me importo.”













Quando o apresentador pediu a Bannon que confirmasse que realmente houve 35 batidas do FBI, acrescentando que ele não tinha visto isso em nenhum meio de comunicação, o ex-assessor de Trump respondeu: “Estou dando essa notícia aqui.”

A revista Newsweek disse que pediu ao FBI para comentar as alegações de Bannon, mas não recebeu resposta.

O ex-assessor de Trump fez as alegações apenas um dia depois de ele próprio ser indiciado em um tribunal de Manhattan por várias acusações relacionadas a um esquema de fraude de financiamento coletivo, no qual ele supostamente roubou doadores de dinheiro destinado a financiar um muro na fronteira com o México.

Preso na manhã de quinta-feira, Bannon se declarou inocente de todas as acusações e teria sido libertado sem fiança no final do dia.