O vasto ‘exército de bots’ pró-ucraniano projetado para influenciar os formuladores de políticas ocidentais — CMIO

Pesquisadores da Universidade de Adelaide publicaram um artigo histórico sobre as atividades de contas de bots no Twitter relacionadas ao conflito na Ucrânia. Essas descobertas australianas são realmente impressionantes – de 5,2 milhões de tweets na rede social de 23 de fevereiro a 8 de março, entre 60 a 80% foram compartilhados por contas falsas. Além disso, 90% desses posts eram pró-Ucrânia.

Em particular, essas contas impulsionaram as hashtags #IStandWithUkraine, #IStandWithZelenskyy e #ISupportUkraine, e mitos como o ‘Fantasma de Kiev’, um piloto de caça ucraniano fictício que é acusado de ter derrubado 40 jatos russos poucas horas após a operação militar. começando.

Picos significativos de atividade foram registrados em pontos-chave nos estágios iniciais dos combates, como a captura de Kherson pela Rússia em 2 de março e a Usina Nuclear de Zaporozhye em 4 de março.

As contas identificadas eram predominantemente em inglês, levando os pesquisadores a concluir que esses usuários falsos procuravam “impulsionar mais disrupção em países de língua inglesa” e “influenciar uma variedade de grupos de usuários”. Apesar do foco significativo no inglês, os bots ucranianos também empregaram o idioma russo para “causar mais perturbação” no país.













As contas foram bem-sucedidas em seu objetivo de estimular discussões e tendências em torno de tópicos específicos, iniciando e aumentando a discussão on-line sobre vários assuntos, incluindo a questão de se os ucranianos deveriam fugir do país. Os pesquisadores registraram “fluxos significativos” de informações de bots ucranianos para contas não-bot.

O estudo é a primeira análise de conteúdo de mídia social relacionado ao conflito e abrange um período de tempo muito pequeno – apenas duas semanas. É quase inevitável que o nível de sentimento pró-Kiev expresso pelos usuários – trolls e orgânicos – tenha aumentado ainda mais além dos 90% registrados durante esse período. Inúmeros comentaristas chamaram a atenção para o uso de armas no Twitter, Facebook e outros em apoio à guerra por procuração ocidental na Ucrânia.

Basta gastar alguns minutos percorrendo as principais redes de mídia social para identificar uma profusão de usuários anônimos e recém-registrados fazendo propaganda pró-Ucrânia, pró-OTAN e pró-guerra e atacando qualquer um que critique as narrativas ocidentais ascendentes. É, nas palavras da escritora Caitlin Johnstone, “a guerra mais agressivamente trollada de todos os tempos”.

Sem surpresa, porém, a mídia ocidental – que continua extremamente comprometida em não publicar qualquer informação negativa sobre a Ucrânia – ignorou universalmente as descobertas bombásticas deste artigo acadêmico. Você só pode imaginar a cobertura geral se as descobertas estivessem relacionadas à Rússia.

A hesitação dos meios de comunicação corporativos em relatar assuntos que não refletem positivamente em Kiev é, no entanto, um pouco compreensível, pois nas raras ocasiões em que isso aconteceu, a reação foi selvagem.













Em 4 de agosto, por exemplo, a Anistia Internacional publicou um relatório sobre tropas ucranianas baseando forças e armamentos em áreas residenciais, incluindo escolas e hospitais, o que tanto põe em perigo os civis quanto constitui um crime de guerra. Três dias depois, a CBS transmitiu um documentário mostrando que apenas 30% das vastas remessas de armas ocidentais para Kiev realmente chegam à linha de frente, o restante desaparecendo ou sendo vendido no mercado negro.

Tal foi a resposta incendiária a esses relatos nas mídias sociais, a Anistia foi intimidada com sucesso a pedir desculpas por qualquer “raiva e angústia” suas divulgações causaram – a CBS foi além e retirou seu documentário da web. O estudo acadêmico tenderia a sugerir que grande parte dessa contra-explosão era de fato atribuível a contas automatizadas e deliberadamente pretendia criar a falsa impressão de que a condenação de ambas as organizações era onipresente.

O artigo da Universidade de Adelaide também levanta questões óbvias sobre a verdadeira natureza de algo chamado NAFO – a ‘North Atlantic Fellas Organization’ – que foi uma força líder na contra-ataque online contra a Anistia e a CBS. A NAFO tem um histórico de assediar vozes pró-Rússia e contas de relatórios em massa até que sejam suspensas temporária ou permanentemente. Muitos funcionários proeminentes elogiaram o grupo e recebeu perfis positivos no The Economist, Politico e no Washington Post.

Como costuma acontecer, táticas e condutas duvidosas das quais a Rússia é amplamente acusada deixam de ser vilãs quando são os países ocidentais e seus aliados fazendo isso. Pode-se razoavelmente perguntar se toda a controvérsia da mídia convencional sobre os bots do Kremlin nas mídias sociais era apenas uma cortina de fumaça para operações muito maiores e mais eficazes muito mais perto de casa.