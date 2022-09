Biden estende emergência do 11 de setembro — CMIO

A ‘ameaça terrorista’ por trás dos ataques continua a ameaçar o país, alertou o presidente dos EUA

O presidente dos EUA, Joe Biden, renovou por mais um ano a emergência nacional declarada pelo ex-presidente George W. Bush nos dias que se seguiram aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

O “ameaça terrorista” por trás dos ataques que mataram quase 3.000 pessoas “continuou”, escreveu Biden em um memorando de quinta-feira publicado no Federal Register, acrescentando que o “poderes e autoridades adotados para lidar com“os ataques”deve continuar em vigor além de 14 de setembro de 2022.”

A declaração de emergência do 11 de setembro é apenas uma das várias que Biden estendeu apenas nesta semana. Também na quinta-feira, o presidente prolongou uma emergência nacional que havia declarado no ano anterior em relação à violência sectária e abusos dos direitos humanos na Etiópia, enquanto na terça-feira anunciou a renovação de uma emergência declarada por seu antecessor Donald Trump em 2018 devido à ameaça de “interferência estrangeira ou minando a confiança do público em” Eleições dos EUA.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Homem de Nova York admite plano terrorista inspirado no Estado Islâmico

Biden declarou pelo menos seis emergências nacionais desde que assumiu o cargo em janeiro de 2021 e estendeu várias outras, incluindo a emergência pandêmica do Covid-19. A Lei Nacional de Emergências confere ao presidente mais de 136 poderes, a maioria dos quais não requer aprovação do Congresso para exercer. Desde sua aprovação em 1976, mais de 60 emergências nacionais foram declaradas, com apenas cerca de metade delas oficialmente concluídas.

O presidente abandonou amplamente o foco dos antecessores em ameaças terroristas externas, como os sequestradores da Al-Qaeda responsabilizados pelo 11 de setembro, optando por concentrar a atenção no terrorismo doméstico, que o FBI declarou ser a principal ameaça enfrentada pela nação.