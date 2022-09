Cinco mortos em ‘ataque de baleia’ — CMIO

Um barco que transportava observadores de pássaros virou na Nova Zelândia depois de “colisir” com uma baleia

Um barco com 11 pessoas a bordo virou em Kaikoura, na Nova Zelândia, segundo as autoridades locais. A polícia descreveu o acidente como “sem precedente” e “trágico” evento, confirmando cinco mortos, enquanto outros seis foram resgatados das águas.

O prefeito local atribuiu o acidente a uma baleia sorrateira, que supostamente derrubou o barco, atingindo-o por baixo.

“Temos um barco virado tombado por uma baleia pelo que podemos entender, vindo de baixo. Fechamos o porto para que eles possam continuar trabalhando”. O prefeito de Kaikoura, Craig Mackle, disse à emissora RNZ. O mau tempo já foi descartado como possível causa do evento, pois as condições do mar estavam “perfeito, plano” no momento do naufrágio, de acordo com o funcionário.

Imagens que circulam online mostram alguns dos sobreviventes sentados no topo do barco virado.

Kaikoura está em choque com o lançamento de uma grande operação de resgate O que se acredita ser um navio de pesca local com 11 almas a bordo atingiu o que se suspeitava ser uma baleia. Navio virou2 Dado morto3 Dado desaparecido6 Foram resgatadosO mar está calmo sem vento. pic.twitter.com/FFNltZibtZ — O Consultor (@TheConsultant18) 10 de setembro de 2022

A polícia, no entanto, até agora se absteve de culpar o mamífero marinho, afirmando que apenas o barco sofreu um “colisão” com um objeto não identificado.













Acredita-se que o navio virado tenha sido mapeado por um grupo de entusiastas de pássaros, com identificações formais das vítimas ainda em andamento. Todos os seis sobreviventes, incluindo o capitão do barco, receberam alta do hospital, com apenas um deles sofrendo ferimentos leves.

As autoridades marítimas da Nova Zelândia enviaram investigadores a Kaikoura para estabelecer todas as circunstâncias do naufrágio e determinar se a baleia era realmente a culpada.

“Qualquer atividade de investigação começará somente após a conclusão das operações de resgate/recuperação. Estaremos conduzindo uma investigação completa sob a Lei de Saúde e Segurança no Trabalho e a Lei de Transporte Marítimo e faremos tudo o que pudermos para apoiar a polícia da Nova Zelândia em sua investigação”, Tracy Phillips, investigadora principal da Maritime NZ, disse à mídia local.