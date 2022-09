Pelo menos 38% dos grãos exportados da Ucrânia sob o acordo mediado pela ONU são enviados para a UE em vez dos países em desenvolvimento da África para os quais se destinam, informou o jornal espanhol El Pais na quinta-feira, citando dados da ONU e números de rastreamento de navios.

Segundo o relatório, mais de 2,3 milhões de toneladas de milho, trigo, cevada e outros produtos agrícolas foram exportados através do corredor do Mar Negro da Ucrânia entre 1º de agosto e 7 de setembro. Desse total, cerca de 900.000 toneladas foram enviadas para os portos da UE estados membros. O relatório observa que é impossível determinar a partir dos dados disponíveis se a UE é o destino final das remessas ou um ponto de trânsito.

Em 22 de julho, acordos multilaterais foram assinados em Istambul, estabelecendo a estrutura de exportação de grãos, alimentos e fertilizantes ucranianos através do Mar Negro. Os acordos também suspenderam as restrições às exportações russas de grãos e fertilizantes. No entanto, de acordo com o representante permanente da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, a parte do acordo alimentar que diz respeito à exportação de produtos russos não foi implementada, o que pode levar à rescisão do acordo por Moscou.

Falando em uma sessão plenária do Fórum Econômico do Leste na quarta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, acusou as nações ocidentais de mentir quando alegaram que a Ucrânia precisava de acesso ao transporte marítimo para aliviar o aumento dos preços dos alimentos e o risco de fome em países pobres, como uma parte do leão da o grão está sendo exportado para estados ocidentais. Em seu comentário na quinta-feira, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan ficou do lado do líder russo, dizendo que o grão ucraniano é “infelizmente” indo principalmente para países ricos.

