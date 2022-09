UE debaterá teto de preço do gás russo – Reuters – CMIO

Os Estados membros da UE discutirão medidas urgentes em todo o bloco na sexta-feira para conter os preços vertiginosos da energia, incluindo a imposição de um teto de preço para o gás russo, informou a Reuters nesta semana.

De acordo com um projeto de documento visto pela agência de notícias, os ministros da UE devem se reunir em 9 de setembro para considerar opções, incluindo um teto de preço do gás importado, bem como do gás usado para produzir eletricidade, ou remover temporariamente as usinas a gás do mercado. actual sistema comunitário de fixação dos preços da electricidade.

Os ministros também considerarão oferecer ofertas urgentes “suporte de linha de crédito pan-europeu” para os participantes do mercado de energia que enfrentam chamadas de margem muito altas.

“Os requisitos de margem para contratos futuros aumentaram proporcionalmente com o aumento das flutuações diárias de preços. Isso torna quase impossível para um número cada vez maior de empresas manter suas posições de hedge abertas, desencadeando sua retirada dos mercados futuros”. diz o documento.

Também prevê a possibilidade de discussões sobre os limites de margem que as bolsas de energia podem solicitar e uma suspensão temporária dos mercados europeus de derivativos de energia.

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev alertou na semana passada que, no caso de um teto de preço do gás russo, os países da UE serão cortados do fornecimento do país. “Será como com o petróleo. Não haverá gás russo na Europa”. Medvedev escreveu em seu canal Telegram.

A suspensão indefinida dos fluxos de gás russo através do gasoduto Nord Stream 1 para a UE antes da aproximação da temporada de inverno elevou ainda mais os preços da energia na Europa. Na semana passada, o fornecedor de energia russo Gazprom disse que não retomaria as entregas de gás natural para a Alemanha pela rota principal, devido a uma turbina com defeito.

O Nord Stream 1 estava operando com capacidade reduzida desde junho devido ao desligamento de várias turbinas a gás. A Gazprom citou equipamentos defeituosos ou atrasados ​​devido a sanções ocidentais como o principal motivo para a redução das entregas.

