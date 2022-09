Ministro tcheco diz que é possível saída da Hungria da UE

O político salientou que a posição da Hungria quanto às sanções contra Moscou difere da dos outros membros do bloco.

“As negociações na União Europeia são frequentemente difíceis, podem ser conduzidas por muitos países. Mas a Hungria, na minha opinião, passou por um longo caminho até à beira de um certo precipício e agora deve decidir: ou se afastar dessa beira ou arriscar e saltar. Sobre as consequências disso, eu não quero especular”, afirmou Bek.

Desde o início deste ano, os países ocidentais têm enfrentado um aumento dos preços da energia e uma inflação alta, após terem imposto sanções contra Moscou e recusado os combustíveis russos. Devido ao aumento dos preços dos combustíveis, principalmente do gás, as indústrias nos EUA e nos países europeus em muitos aspectos perderam as suas vantagens competitivas, o que também afetou outras esferas da economia.