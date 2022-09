Grande fornecedor de GNL emite alerta terrível para a UE — CMIO

A crescente demanda global de gás pode aprofundar a crise energética na Europa, diz Cheniere Energy

O maior exportador de gás natural liquefeito (GNL) dos EUA, Cheniere Energy, alertou que o fornecimento limitado em todo o mundo significa que este inverno pode ser “muito, muito apertado”.

Segundo a Reuters, Cheniere, que enviou 70% de sua produção para a Europa este ano, também disse que um ressurgimento da demanda chinesa de GNL exacerbaria a crise energética.

“No final das contas, o que vai decidir o quão apertado o mercado será é o quão frio ele está e como as políticas governamentais, o racionamento da indústria funcionam.” O vice-presidente executivo da Cheniere para comércio mundial, Corey Grindal, disse em uma conferência da Gastech na quinta-feira.

Grindal observou que, por enquanto, o ambiente de preços atual indica que os suprimentos de GNL continuarão a ir para a Europa. Os preços, que eram de US$ 2 por milhão de unidades térmicas britânicas (MMBtu) em 2020, dispararam 2.750% para US$ 57 por MMBtu em agosto.

Os EUA aumentaram as exportações do combustível para a UE este ano, aproveitando os preços elevados na região.

A China também fornece GNL restante para a UE, já que suas políticas de zero Covid ainda estão pesando na demanda doméstica, segundo a Bloomberg. Analistas, no entanto, alertam que um corte total de gás russo levaria a UE a uma crise de energia que duraria vários invernos.

As entregas de gás natural do gasoduto Nord Stream da Rússia para o bloco permanecem cortadas indefinidamente devido a problemas de manutenção. De acordo com o Kremlin, os problemas técnicos com as entregas de gás pelo gasoduto persistirão até que o Ocidente levante suas sanções à Rússia.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT