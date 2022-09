The Telegraph: UE mudou de ideia de introduzir teto de preços do gás após ultimato de Putin

“Bruxelas decidiu não limitar os preços do gás russo após o aviso de Putin sobre o corte total do fornecimento caso a decisão acabe sendo tomada”, diz a publicação.

Conforme Rees, na reunião, que se deu há pouco, os ministros do bloco pediram à Comissão Europeia para elaborar um plano detalhado a fim de suavizar a tensão nos mercados energéticos . O colunista acrescenta que neste momento a Europa está atravessando uma crise grave provocada pela alta súbita dos preços da energia.

Politico: estratégia do presidente Putin obrigará Europa a aliviar sanções antirrussas

Os ministros da Energia da União Europeia, em uma reunião de emergência realizada na sexta-feira (9), discutiram medidas adicionais que poderiam introduzir na UE em meio aos preços altos da energia, incluindo a limitação do preço do gás russo. Além disso, consideravam a opção de obrigar os cidadãos a reduzir o consumo de energia em horas de ponta e introduzir limites aos lucros das empresas que produzem eletricidade, especialmente aquelas com despesas baixas e que estão obtendo grandes lucros devido aos preços altos.