UE não concorda com o preço máximo do gás russo – Hungria – CMIO

A reunião foi marcada por disputas políticas, diz o ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto

Os ministros de energia da UE não conseguiram chegar a um consenso sobre o estabelecimento de um teto de preço para o gás russo em uma reunião de emergência na sexta-feira, disse o ministro húngaro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto, a repórteres.

“Hoje não houve solução, houve apenas uma disputa política, que serviu de referência para a Comissão Europeia. Esperamos agora que na próxima semana ou na semana seguinte, não apenas os Estados membros, mas também a Comissão Europeia apresentem propostas substanciais por escrito”, disse Szijjarto, conforme citado pela agência de notícias RIA.

No início desta semana, a Comissão Europeia preparou sugestões sobre medidas destinadas a combater o aumento dos preços da energia, que deveriam ser discutidas pelos ministros da energia. Entre eles estava a proposta de introduzir um teto de preço para o gás de gasoduto russo. A ideia, no entanto, enfrentou oposição entre os Estados membros e não foi amplamente apoiada na reunião de sexta-feira, informou a Reuters, citando dois diplomatas não identificados. Anteriormente, também surgiram relatos de que alguns países da UE sugeriram que um teto de preço não deveria destacar a Rússia, mas sim ser aplicado a todas as importações de gás para o bloco.

Em um vídeo no Facebook postado antes da reunião, Szijjarto disse que o teto de preço proposto para o gás russo vai contra os interesses europeus e húngaros.

“Se as restrições de preços fossem impostas exclusivamente ao gás russo, isso levaria evidentemente a um corte imediato do fornecimento de gás russo. Não é preciso um Prêmio Nobel para reconhecer que,” ele avisou.

