“Dada a crise em que toda a Europa se encontra, enquanto o Reino Unido dificultou ainda mais a sua vida com o Brexit, o instituto da monarquia pode vir a ser um fardo, com Charles III podendo se tornar o último Windsor no trono britânico. Se a situação econômica piorar, incluindo devido à alta dos preços da energia, os britânicos podem questionar: para que é que gastar centenas de milhões de libras esterlinas em uma família de aristocratas que não desempenha nenhum papel útil no governo do país?”, opina incluindo o diretor da Sociedade Histórico-Militar Russa, Mikhail Myagkov.