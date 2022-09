Reino Unido vai socorrer empresas de energia em dificuldades – Guardian – CMIO

O Banco da Inglaterra criou um fundo para resgatar empresas de energia do Reino Unido que enfrentam dificuldades financeiras devido ao aumento dos preços da energia, informou o The Guardian na quinta-feira.

O fundo de resgate, que oferecerá até 40 bilhões de libras (46 bilhões de dólares) em empréstimos a empresas de energia em dificuldades, foi anunciado pela primeira-ministra Liz Truss juntamente com outras medidas destinadas a combater a crise energética do país na quinta-feira. De acordo com Truss, o fundo ajudará os fornecedores de energia a pagar pela energia que compram nos mercados atacadistas, além de permitir que eles se protejam contra aumentos de preços.

De acordo com a agência de notícias, nos últimos meses, cerca de 30 fornecedores de energia entraram em colapso. Se empresas maiores começarem a falir, a crise vai piorar e custar bilhões aos contribuintes, dizem analistas.

Os detalhes do esquema permanecem vagos até agora, com o governo dizendo na quinta-feira que só poderá revelar uma data de início até o final de outubro. Mais detalhes devem ser divulgados na próxima semana.

“Um fundo de liquidez de £ 40 bilhões oferece algum conforto para os fornecedores de energia, mas o apoio precisa começar com efeito imediato para estabilizar o mercado. Mais baixas de fornecedores acabarão custando mais aos consumidores”, disse. Tim Speed, especialista em energia do escritório de advocacia Shakespeare Martineau, disse à agência de notícias.

