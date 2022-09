Chegada de Charles III desperta pedidos no Caribe por remoção do monarca como chefe de Estado

A sucessão da coroa do Reino Unido provocou uma onda republicana no Caribe, que exige que a coroa britânica pague indenizações históricas aos países por escravidão e o coloque fim status do monarca como chefe de Estado.

Os pedidos, embora tenham sido renovados com chegada do novo rei, ocorrem há alguns anos. No início de 2022, alguns líderes da Commonwealth expressaram desconforto em uma cúpula em Kigali, Ruanda, sobre a passagem da liderança do clube de 56 países de Elizabeth para Charles.